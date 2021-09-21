المشير طنطاوي .. بطل حرب تحرير الكويت

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خلال مسيرة تاريخية حافلة من العطاء والجهد، قام خلالها المشير الراحل محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، ببطولات فارقة في تاريخ العسكرية، شارك ببسالة في 6 حروب وهي «العداون الثلاثي عام 1956، النكسة 1967، أكتوبر 1973، وحرب تحرير الكويت عام 1991.

تحرير الكويت

شغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، من الغزو العراقي، حيث شاركت مصر بقوة قوامها 35 ألف من القوات المشتركة من المدرعات والمشاة الميكانيكية والصاعقة وأسلحتها المعاونة والمتخصصة، وكان دورها الاندفاع على محور حفر الباطن ومطار على السالم ومدينة الكويت ثم الالتفاف يسارا تجاه الحدود، بهدف عزل جنوب الكويت عن شمالها.

خاضت القوات المسلحة برئيس هيئة عملياتها المشير طنطاوي معارك شرسة أثناء مرحلة فتح الثغرات، وحققت انتصارًا كاسحًا في تلك المعارك بفضل قدرتها الاحترافية.

تكريم المشير محمد حسين طنطاوي بعد تحرير الكويت

بناءًا على إنجازاته وجهوده في حرب تحرير الكويت حصل المشير محمد حسين طنطاوي، على عدة أوسمة وهي وسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت.