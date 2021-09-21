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غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور)

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غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور) غلق ورش ومحال تتعدى على الطريق العام في شبرا الخيمة (صور)

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قاد اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، الثلاثاء، حملة مكبرة للتصدى لجميع انواع المخالفات والتعديات وتطبيق القانون ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات بالشوارع وبالتعاون مع شرطه المرافق وأستهدفت الحملة شارع ترعه الشابورى حيث يقوم بعض المواطنين باستغلال الطريق العام واماكن عبور المشاة.

وأسفرت الحملة عن غلق بعض الورش ومحلات بيع الطيور والدواجن ومقهى كما تم خلال الحملة رفع إشغالات بشارع ١٥ مايو لانتهاء الترخيص الممنوح له مع إعطاء مهله للأخلاء ورفع اشغالات مقهى بمنطقه قهوه شرف لاستغلال رصيف المشاة.

وتمكنت الحملة من مصادرة ٢٣ كرسى و٣ ميزان اليكترونى وصاروخ تقطيع كهربائى ومثقاب وصب سماعات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى السياق، تابع رئيس حى شرق شبرا الخيمة أعمال رفع القمامة من نقاط وبؤر تجمع المخلفات حيث تم رفع 1360 طن من أماكن طريق الفريق العصار وكوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى وترعه الشابورى وسلامه بصيله ونادى بهتيم ومساكن المرأه المعيله وشارع ترعه الاسماعيليه ومنطقه بهتيم.

اكد رئيس الحى على أنه جار الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة وتجريد ورفع الاتربه لإحداث تغيير جذرى وحقيقى على أرض الواقع يشعر به المواطن لتحسين المنظومه خلال الفترة المقبلة.

ولفت «فوزى» إلى أن فريق المتابعة التابع للحى بصدد شن حملات يومية لإزالة التعديات والمخلفات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة اشغالات بحى شرق شبرا الخيمة
حملة اشغالات بحى شرق شبرا الخيمة
حملة اشغالات بحى شرق شبرا الخيمة
حملة اشغالات بحى شرق شبرا الخيمة

المصرى اليوم

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