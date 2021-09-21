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قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري

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قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري قبل مواجهة الليلة.. تاريخ حافل للنادي الأهلي في السوبر المصري

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في كأس السوبر المصري.

ويسعى لاعبو القلعة الحمراء إلى استعادة لقب السوبر إلى دولاب بطولات الأهلي وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقًا للقب.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح في تحقيق اللقب في 11 مناسبة، فيما يعتبر الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

على مدار تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي انحازت للأهلي في 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين وخسر البطل التاريخي للسوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل 15 هدفا في تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة .

بينما يعد الزمالك أكثر الفرق التي التقت بالأهلي في نهائي السوبر المصري برصيد 7 مواجهات حصد الأهلي اللقب في 5 مناسبات وخسر في مناسبتين.

كما التقى إنبي بالأهلي في 3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلي بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة واحدة أمام الإسماعيلي والمصري.

المصرى اليوم

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