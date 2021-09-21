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وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده»

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وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده» وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: «كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده»

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نعى المستشار عمر مروان، وزير العدل، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم، بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وقال «مروان» في بيان، الثلاثاء، إن «الفقيد كان قائداً حكيماً وبطلاً مخلصاً لبلده، وسيظل الفقيد وعطاؤه الممتد رمزاً وطنياً نفخر بأنه من أبناء الأوفياء الذين سجلوا في مرحلة فارقة في عمر الوطن فصلاً ثرياً زاخراً بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن»، مشيرًا إلى أن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام الدور الكبير الذي أداه لحماية بلده والحفاظ عليها.

وتقدم «مروان» بالعزاء إلى المؤسسة العسكرية داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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