مفتي الجمهورية ينعى المشير طنطاوي : قاد سفينة الوطن في وقت المحنة

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نعى الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ، ببالغ الأسى وعميق الحزن، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره أحد رموز مصر الأبرار، الرجل الذي قاد سفينة الوطن في وقت المحنة؛ المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه المقدس .

وأشار مفتي الجمهورية : شارك المشير طنطاوي في معارك الوطن وقاد في وقت عصيب بكفاءة بالغة التصدي للمؤامرات الدنيئة ضده وقدم نموذجًا يحتذى وتتعلم منه الأجيال للجندي المصري الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير أجناد الأرض

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولأسرة الفقيد ولشعب مصر العظيم، سائلًا الحق سبحانه أن يتغمده بوافر الرحمة والرضوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .