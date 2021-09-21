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«الإنجيلية» تنعى المشير حسين طنطاوى: «قدم نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة»

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«الإنجيلية» تنعى المشير حسين طنطاوى: «قدم نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة» «الإنجيلية» تنعى المشير حسين طنطاوى: «قدم نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة»

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نعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق.

وقال رئيس الإنجيلية: «قدم الراحل نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة، والذي سيظل راسخًا في ذاكرة ووجدان الشعب المصري، لدوره الثمين عسكريًّا وسياسيًّا، والحفاظ على سلامة واستقرار الدولة المصرية».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص التعزية للرئيس عبدالفتاح والشعب المصري، ولأسرة الفقيد، وجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان».

المصرى اليوم

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