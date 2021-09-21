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احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته

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تستعد بإطلاق حزمة برامج ومشاركات وطنية تمتد على مدار 5 أيام

احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته

بدأت وزارة التعليم في أولى فعالياتها استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91، بتغيير صور العرض لحسابات الوزارة والإدارات والمدارس، وتوشحها باللون الأخضر والهوية المخصصة للاحتفالية بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

ويستعد التعليم بإطلاق حزمة برامج وفعاليات وطنية تمتد على مدار 5 أيام للاحتفال باليوم الوطني الحادي والتسعين تحت شعار "هي لنا دار"؛ لتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والفخر بحضارته وتاريخه ومنجزاته والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه وتعميق الروح الوطنية لدى الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق.

وكانت إدارات التعليم قد أنهت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91 بحزمة من البرامج والأنشطة الإعلامية والمسابقات؛ لتنفيذ تلك الفعاليات في جميع المدارس الابتدائية عن بُعد وحضوريًّا للمرحلة المتوسطة والثانوية، ‏مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية لمن استكمل الجرعتين من الطلبة، مستهدفة في ذلك المجتمع التعليمي، وشملت كذلك خطة الاحتفال باليوم الوطني وإقامة إدارات التعليم لحفل يضم مشاركات المدارس الوطنية المتميزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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