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كمبيوتر "خارق" يتنبأ بأبطال أقوى بطولات الدوري في أوروبا

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كمبيوتر "خارق" يتنبأ بأبطال أقوى بطولات الدوري في أوروبا كمبيوتر "خارق" يتنبأ بأبطال أقوى بطولات الدوري في أوروبا
نموذج إحصائي قائم على خبرة اللاعبين والأداء آخر 365 يومًا

كمبيوتر

تَوَقع كمبيوترٌ خارقٌ متطور، هوية الفائز المحتمل للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

واعتمد مركز CIES Football Observatory للوصول لهذه النتائج، على نموذج إحصائي قائم على عدة عوامل مثل خبرة اللاعبين، ورسوم الانتقال المستثمرة في التشكيلات الخاصة بكل فريق، وأداء كل نادٍ على مدار آخر 365 يومًا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية؛ فإن مانشستر سيتي سيفوز بلقب "البريميرليغ" هذا الموسم.

ورغم تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد؛ فقد توقع الكمبيوتر أن يحل "الشياطين الحمر" في المرتبة الثانية، متقدمًا على كل من ليفربول وتشلسي وتوتنهام هوتسبير على التوالي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جاء ترتيب باقي فِرَق الدوري الإنجليزي من المركز الرابع حتى العاشر على النحو التالي: إيفرتون، ليستر سيتي، ويست هام يونايتد، آرسنال، برايتون، أستون فيلا.

وبالنسبة للدوري الإسباني، توقع الكمبيوتر الخارق فوز ريال مدريد بلقب "الليغا"، ليذهب مركز الوصيف لأتلتيكو مدريد، ثم يأتي كل من برشلونة وإشبيلية.

كذلك تنبأ الكمبيوتر بفوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وبايرن ميونخ بالدوري الألماني، وباريس سان جرمان بالدوري الفرنسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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