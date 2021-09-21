شيخ الأزهر ينعى المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

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نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية، فجر اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا.‏

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الراحل فارقنا إلى دار الحق بعد رحلةٍ طويلةٍ من العطاء، ومسيرةٍ وطنيةٍ أسهم من خلالها في صناعة البطولات والأمجاد، مؤكدًا أنه بطل عسكري من طرازٍ خاصٍّ، وقف شامخًا في مواجهة أعداء الوطن في وقتٍ عصيبٍ، ليعبُرَ بسفينته إلى بر الأمان.

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وتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى الرَّئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه، وللقوات المسلحة، والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعونَ».