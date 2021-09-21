ندوة دينية أون لاين في الشرقية بعنوان «فضل الإصلاح بين الناس وقضاء حوائجهم»

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنظيم ندوة دينية بعنوان «فضل الإصلاح بين الناس وقضاء حوائجهم»، بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة يلقيها فضيلة الدكتور كيلاني عبدالرحمن كناني، مدير عام شؤون المساجد بمديرية أوقاف الشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، والتي يبين فيها كيف يحث الإسلام المؤمن على جعل الإصلاح بين الناس أهم أهدافه في الحياة الدنيا، إذ بالإصلاح تصبح الأمة وحدة متماسكة، يسعى بعضها في سبيل إصلاح الآخر ،وفي إهمال الإصلاح تفكيك للأمة وتفتيت لروابطها.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة ،وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.