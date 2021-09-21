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رئيس «النواب» ينعى رحيل «طنطاوي»: كان مصدرا للإلهام والصمود

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رئيس «النواب» ينعى رحيل «طنطاوي»: كان مصدرا للإلهام والصمود رئيس «النواب» ينعى رحيل «طنطاوي»: كان مصدرا للإلهام والصمود

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نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب العظيم، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذي شارك في مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها هي الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان .

وقال «جبالى» في نصالبرقية: «بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب مصر العظيم وفاة المغفور له بإذن الله إبن مصر البار المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق) الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، والذى حمل لواء الدفاع عن ترابها المقدس في مسيرة عطاء متواصلة امتدت لعقود.

وأضاف أن هذا القائد العظيم كان مصدراً للإلهام والصمود وسيظل شاهداً أميناً على ملحمة الشرف والعزة التي خاضتها مصر في جميع معاركها، وشارك في مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها هي الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والآمان رغم وعورة الطريق وجسامة التحدى، حيث تحلى برباطة الجأش والمثابرة لعلمه بما يحاك للوطن من الخارج والداخل، وحرص ألا يكون الجيش في مواجهة الشعب، بل مدافعاً وحامياً لأمنه واستقراره «.

وتابع: «إننا نفتقد هذا القائد العظيم ولا نملك إلا ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته نظير ما قدم لوطنه ومواطنيه».

المصرى اليوم

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