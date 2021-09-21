أخبار عاجلة

«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا -
تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته -
الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام -
«قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد -
بعد شريف منير.. منة فضالي تتعرض لحريق في منزلها: «أمي إيديها اتحرقت» (فيديو) -
وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية -
ضبط 3 طن لحوم فاسدة بأسواق القاهرة -
تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف" -
وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية -
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ينعي المشير طنطاوي: فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه

Print
السيسي ينعي المشير طنطاوي: فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه ينعي المشير طنطاوي: فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الرئيس عبد الفتاح صباح الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وقال الرئيس السيسي عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته من صعاب في تاريخها المعاصر».

وتابع: «عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان».

وأضاف: «بسم الله الرحمن الرحيم.. «مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا». صدق الله العظيم»

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر