صحة القليوبية: أتوبيسات تجوب مدن المحافظة للتسجيل وإعطاء لقاح كورونا للمواطنين

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أكد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة في القليوبية أن المواطنين الذين سجلوا على موقع الحصول على لقاح كورونا سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية بميعاد أخذ الجرعة يمكنهم التوجه إلى الحملة الموجود في أي مكان في نطاق المحافظة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن 10 أتوبيسات تجوب أنحاء المحافظة في إطار فعاليات حملة «معا نطمئن ..سجل الان»وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين، لافتا إلى أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية والإدارات الصحية تقوم بحملات توعية وتثقيف صحي للمواطنين والتأكيد على أهمية تلقي لقاح كورونا لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بالفيروس كما تقوم فرق التواصل بالرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلى المشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة «التابلت» لتلقي اللقاح نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات مضيفًا أنه تم تخصيص مراكز الشباب والنوادي الرياضية وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء محافظة القليوبية.

حملة معا نطمئن .. فى القليوبية

حملة معا نطمئن .. فى القليوبية

حملة معا نطمئن بالقليوبية