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الأهلي يتحدى طلائع الجيش في السوبر المصري.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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الأهلي يتحدى طلائع الجيش في السوبر المصري.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة الأهلي يتحدى طلائع الجيش في السوبر المصري.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، في إطار مباراة بطولة السوبر المصري، في حدث طال انتظاره من عشاق المارد الأحمر ومتابعي الكرة المحلية.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً على الجيش ببرج العرب.

وسيتم نقل لقاء كأس السوبر على شاشة قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى والمعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية، مع وجود استديو تحليلي مميز يضم أبرز نجوم الكرة المصرية.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وحسم الدولي التونسي على معلول المشاركة أساسيًا في مركز الظهير الأيسر، وسيتواجد بدر بانون كقلب دفاع إلى جانب اليساري أيمن أشرف، ويشهد مركز الظهير الأيمن منافسة شرسة في ظل وجود محمد هاني والوافد الجديد كريم فؤاد فيما تراجعت حظوظ أكرم توفيق بعد الإصابة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يشارك الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية في مركز الوسط الدفاعي، وأمامهما محمد مجدي أفشة الذي يتمحور عليه الطريقة الهجومية للأحمر.

وسيدفع موسيماني بثلاثي هجومي خلال مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري يضم حسين الشحات ومحمد شريف فيما تستمر المفاضلة بين طاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

بينما من المتوقع أن يبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من محمد بسام في حراسة المرمى، ومحمد ناصف، على الفيل، محمد الجويني، حسن مجدي في خط الدفاع، ومهند لاشين، عمرو ، فرانك ستيفن في خط الوسط، وأحمد سمير، كريم الطيب، ميدو جابر في خط الهجوم.

المصرى اليوم

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