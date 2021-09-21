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ضبط 1.5 طن جبن ومنتجات ألبان منتهية الصلاحية في الأقصر

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ضبط 1.5 طن جبن ومنتجات ألبان منتهية الصلاحية في الأقصر ضبط 1.5 طن جبن ومنتجات ألبان منتهية الصلاحية في الأقصر

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تمكنت مديرية بالأقصر ، من ضبط 1.5 طن جبن ومنتجات ألبان وقشدة وجبن مطبوخ منتهية الصلاحية.

حيث قامت ادارة التجارة الداخلية بضبط عدد 1050 عبوة منتجات ألبان وقشدة وجبن مطبوخ مختلفة الأوزان والعبوات بخلاف عدد 10 صفيحة جبن كبيرة الحجم وجميع تلك المنتجات منتهية الصلاحية جاء ذلك أثناء حملة تفتيشية على ثلاجة تبريد لحفظ الأغذية بشارع أحمد عرابي بمدينة الأقصر قبل تداول هذه المنتجات بالسوق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14726 جنح ضد ع. م. ص وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

المصرى اليوم

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