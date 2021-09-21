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إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه

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إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعي الأبنية التعليمية والطرق والكباري بمراكز ومدن ههيا، ومشتول السوق، وصان الحجر، ومنشأة أبوعمر بتكلفة 34 مليون و100 ألف جنيه ،جاهزين للافتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في مختلف القطاعات بتكلفة 2 مليار جنيه، والتي من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية، تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة المهدية الثانوية بعدد 12 فصل وبتكلفة 6 مليون و300 ألف جنيه، ومدرسة مدرسة عبداللطيف عبدالجليل للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 5 مليون و500 ألف جنيه بمركز ومدينة ههيا، ومدرسة رشدي حميد الرسمية لغات بعدد 14 فصل وبتكلفة 7 مليون جنيه بمركز ومدينة مشتول السوق، ومدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و200 ألف جنيه بمدينة صان الحجر، وكذلك مدرسة عزبة أبوسلامة للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 6 مليون جنيه بمدينة منشأة أبوعمر ،وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أضاف المحافظ أنه في قطاع الطرق والكباري، تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة ههيا بطول 3 كم وبتكلفة 3 مليون و100 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

المصرى اليوم

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