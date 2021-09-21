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تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:55 صباحاً
وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:55 صباحاً
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:50 صباحاً
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:49 صباحاً
لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:38 صباحاً
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