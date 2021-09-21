تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق

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استقر مسؤولو نادي برشلونة الإسباني على إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق في ظل النتائج السيئة التي يحققها الفريق الكتالوني في المباريات الأخيرة.

وسقط برشلونة أمس الاثنين في فخ التعادل مع ضيفه المتواضع غرناطة بنتيجة 1-1 على ملعب كامب نو، وكان الفريق قريباً من الخسارة لولا هدفاً متأخراً أدرك به البارسا التعادل في الدقيقة 90.

وجاء هذا التعادل بعد أيام قليلة من خسارة مدوية للفريق أمام نظيره بايرن ميونخ على ملعب كامب نو أيضاً بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية والقريبة من صناع القرار في برشلونة، إن قرار إقالة رونالد كومان قد تم اتخاذه بالفعل في ظل الأداء المخزي للفريق والنتائج المتواضعة.

وأضاف التقرير أنه تم إبلاغ كومان بالقرار وسيتم إعلانه رسمياً عقب الاستقرار على المدرب الجديد حيث هناك بعض الأسماء التي يدرسها مسؤولو برشلونة حالياً برئاسة خوان لابورتا.