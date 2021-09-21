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أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

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أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

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أعرب أيمن عبدالعزيز نجم نادي السابق عن استياءه من حسام أشرف لاعب الفريق الأبيض مشيراً إلى أنه أخطأ في حق الزمالك أولاً ثم في حق نفسه، بعد توقيعه لأحد الأكاديميات الكاميرونية دون الرجوع إلى مسئولي القلعة البيضاء.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية:«حسام أشرف لاعب مميز، ورفضت خروجه إلى قضاء فترة معايشة في أحد الأندية البرتغالية خلال تواجدي بالجهاز الفني للزمالك من قبل، لكن اللاعب أخطأ في التوقيع لأحد الأكاديميات الكاميرونية دون الرجوع إلى مسئولي القلعة البيضاء، كما أن مبررات اللاعب غير منطقية، حيث أنه تسبب في أزمة للنادي منعته من قيد صفقاته الجديدة».

وأضاف :«أمير المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، ليس له علاقة بتوقيع حسام أشرف لأحد الأكاديميات الكاميرونية، كما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا خطأ اللاعب ووكيله في المقام الأول مؤكدا ان امير مرتضي منصور مظلوم وما قاله حسين لبيب ليس صحيح في هذه الازمة»

المصرى اليوم

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