علاء إبراهيم: الأهلي سيفوز على طلائع الجيش

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أكد علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، أن دوافع المارد الأحمر في مباراة السوبر المصري اليوم أمام طلائع الجيش، أكبر من دوافع الفريق العسكري.

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي بحاجة شديدة إلى التتويج بلقب كأس السوبر المصري، خاصةً بعد خسارته للقب الدوري العام الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الزمالك، كما أن التتويج بلقب كأس السوبر المصري سيعطي ثقة كبيرة للاعبي النادي الأهلي، وسيمنحهم دفعة قوية قبل بداية الموسم الجديد».

وأضاف: «أتوقع ألا يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني أمام طلائع الجيش باللاعبين الجدد، سواء الموزمبيقي لويس ميكيسيوني أو حسام حسن، أو كريم فؤاد، لكن من الوارد الدفع بهم في شوط المباراة الثاني».