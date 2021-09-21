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انخفاض جديد .. تعرف على الذهب في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

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انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 انخفاض جديد .. تعرف على الذهب في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

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عاد سعر الذهب، صباح اليوم الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021، للانخفاض بعد ارتفاعه مساء الإثنين، برغم أزمة ايفرجراند العالمية والتى تسببت في انخفاض الدولار وتراجع الأسهم العالمية، وتراجعت أسعار الذهب في بشكل طفيف عن الاسعار التي سجلتها مساء الاثنين، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر متوسط سعر 773 جنيها تقريبا .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا 884 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 773 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا 663 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وسجل سعر الجنيه الذهب، 6184 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، عن الاسعار التي حققها مساء الاثنين، ولم يستفيد الذهب من أزمة مجموعة العقارات تشاينا ايفرجراند والتى تسببت في انخفاض الأسهم العالمية وانخفاض الدولار حيث انخفض الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.08%، لتصل إلى 1762.35 دولارا للأوقية ،ويترقب المستثمرون بيانات هامة اليوم وهى تصاريح البناء الأمريكية والتى ستؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 778.46 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،760.25 $ .

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المصرى اليوم

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