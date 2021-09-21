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«التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس بالراحل المشير طنطاوي

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«التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس السيسي بالراحل المشير طنطاوي «التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس بالراحل المشير طنطاوي

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منذ توليته وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، وحتى تولي رئاسة يوجه الرئيس عبدالفتاح تكريم وإشادة بدور المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

ففي كل مناسبة خاصة بالدولة المصرية، يذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي قادة الجيش المصري الذين لهم جهود وبطولات في حماية مصر على مدار تاريخها ولكنه طالما ما أعطى مساحة كبيرة للمشير طنطاوي ودوره في تولي إدارة مصر في ظروف قاسية حتي عبر بها بر الأمان.

المصري اليوم ترصد بالمواقف والفيديوهات توثق لقاءات جمعت الرئيس السيسي بالمشير طنطاوي تتضمنت إشادات وتكريم لدوره وجهوده.

ففي احتفالية القوات المسلحة الذكرى الـ42 لانتصار أكتوبر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية «لوحده» للمشير حسين طنطاوي، هكذا عبّر الرئيس السيسي عن شكره لدور المشير طنطاوي في قيادة القوات المسلحة.

وفي ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وخلال حضوره حفل الإفطار، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوى، قائلًا: «أنه تولى المسئولية في ظروف منتهى القسوة في عام 2011، وتجاوز بمصر في مدة قاسية خلال سنة ونصف، وكانت هناك مرحلة صعبة تولاها الرئيس عدلى منصور».

وكانت هذه آخر مشاهد الإشادة بالمشير، خلال الندوة التثقيفية التي عقدت في 13 أكتوبر 2019، أثنى الرئيس عبدالفتاح على دور «طنطاوي»، قائلًا: «الفريق عبدربه، اتكلم عن الفرقة 16 مشاة (خلال حرب أكتوبر)، معانا قائد الكتيبة 16 سيادة المشير حسين طنطاوي، الرجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات».

المصرى اليوم

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