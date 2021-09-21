صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا

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إشعار بدعوى قضائية تتهمه بالتعدي على امرأة في الولايات المتحدة

تلقى الأمير آندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث، إشعارًا رسميًّا بدعوى قضائية، رفعتها امرأة في الولايات المتحدة، تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسيًّا، عندما كان صديقه جيفري إبستين يستغلها.

وقال محامو المرأة "فرجينيا جوفري" في دعوى أمام المحكمة في مانهاتن: إنهم أرسلوا الدعوى المدنية إلى محامي الأمير آندرو، في لوس أنجليس، ويدعى آندرو بريتلر، وبموجب اللوائح الاتحادية سيكون أمام دوق يورك 21 يومًا للرد؛ وإلا فقد يصدر عليه حكم غيابي.

وقال محامو "جوفري" في وقت سابق: إنهم أبلغوا آندرو أيضًا بالدعوى، حسب ما ذكرته "رويترز".

ونفى آندرو ومحاموه -بشدة- مزاعم جوفري، علمًا بأنه لم تُوَجه للأمير البالغ من العمر 61 عامًا أي اتهامات رسمية.

وتسعى جوفري من خلال الدعوى التي أقامتها في التاسع من أغسطس، للحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها.

واتهمت جوفري الأمير آندرو بإجبارها على الرذيلة عندما كانت دون السن القانونية في لندن داخل منزل جيسلين ماكسويل، الرفيقة السابقة لرجل الأعمال جيفري إبستين.

وقالت إن آندرو اعتدى عليها أيضًا في نفس الفترة تقريبًا بمنزل إبستين في مانهاتن، وفي جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية.

وكان إبستين قد انتحر داخل سجن في مانهاتن في أغسطس 2019، أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.