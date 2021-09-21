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تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:55 صباحاً
وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:55 صباحاً
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:50 صباحاً
خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:49 صباحاً
لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:38 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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