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الأمن يوضح حول خطف أحد الأشخاص في النزهة

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الأمن يوضح حول خطف أحد الأشخاص في النزهة الأمن يوضح حول خطف أحد الأشخاص في النزهة

جي بي سي نيوز :- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص ويخطفونه قد وقع في منطقة النزهة في العاصمة أمس، حيث حصلت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية إثر خلاف سابق بينهم، وأثناء ذلك خطفوا أحد الأشخاص ووضعوه داخل إحدى المركبات وغادروا المكان.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبعد التحقيق في القضية تبين أن ذلك الشخص الذي تعرض للخطف قد تُرك وشأنه بعد مسيرهم لمسافة قصيرة، وجرى استدعاؤه وأفاد أنه على خلاف مع هؤلاء الأشخاص إثر قضية سابقة وضُبطت المركبة التي استخدمها الأشخاص والبحث جارٍ عنهم.

 

جي بي سي نيوز

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