المسجد الذى تبرع ببنائه الشيخ هانى الشحات الذى أبكى قلوب المصريين

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لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
يوم مفتوح لطالبات «سان شارل بورميه» للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور)
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور)
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:35 صباحاً
عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:29 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
المسجد الذى تبرع ببنائه الشيخ هانى الشحات الذى أبكى قلوب المصريين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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