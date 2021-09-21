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تكريم شركة آي إيه سي سي القابضة كواحدة من أفضل أماكن العمل في لعام 2021

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تكريم شركة آي إيه سي سي القابضة كواحدة من أفضل أماكن العمل في مصر لعام 2021 تكريم شركة آي إيه سي سي القابضة كواحدة من أفضل أماكن العمل في لعام 2021

القاهرة : تمّ تكريم شركة "آي إيه سي سي" القابضة، وهي شركة استثمارية خاصّة تركّز على قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، رسمياً باعتبارها أحد أفضل أماكن العمل في دولة لعام 2021 احتفاءً بتفاعل موظّفيها وممارساتهم الأفضل ضمن فئتها

ويُعدّ أفضل أماكن العمل برنامجاً دولياً للشهادات، وهو بمثابة "المعيار البلاتيني" في تحديد وتكريم أفضل أماكن العمل حول العالم. ويوفر البرنامج لأرباب العمل الفرصة للتعرف أكثر على انخراط موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون تجربة عمل متميزة على أعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل. وتُعدّ هذه الشهادة خير دليل على الالتزام المستمر لشركة "آي إيه سي سي" القابضة بتوفير أفضل بيئة عمل لموظّفيها من خلال منهجية تقدّمية للموارد البشرية تركّز على الموظّفين في المقام الأول.

وصرّحت ندى الأحول، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية قائلةً: "نعمل في مجال تنمية الأفراد. ونُدرك تماماً أن وجود موظّفين سعداء ومتحمّسين ينعكس إيجاباً على سعادة العملاء ويؤدي إلى تنمية المؤسسة. وتتمحوّر جميع القرارات التي نتخذها والإجراءات التي ننفذها حول موظّفينا. ولا يسعنا التعبير عن مدى فخرنا بالحصول على هذه الشهادة".

ومن جانبه، قال محمد الأنور، مدير عمليات الأفراد: "نسعى لتوفير بيئة سعيدة ومواتية لجميع موظّفينا لتمكينهم من إطلاق العنان لأفضل صفاتهم الكامنة. فذلك هو الأساس الذي نستند إليه في أعمالنا وسرّ نجاحنا على الصعيدين الداخلي والخارجي. ولطالما طمحنا بأن نغدو "رب العمل المفضّل"، إذ شكّل ذلك ركيزة أساسية في استراتيجيتنا على مدى عقود من الزمن. ويُعدّ الحصول على هذه الشهادة إحدى ثمار تلك الاستراتيجية".

وقال حمزة إدريسي، مدير البرنامج في مصر: "خلص تقييمنا إلى أنّ شركة ’آي إيه سي سي‘ القابضة تُوفّر بيئة عملّ متميّزة، ما يُتيح مجموعة واسعة من المبادرات الإبداعية لإشراك موظفيها وإلهامهم، ابتداءً من برامج المزايا ووصولاً إلى برامج إدارة الأداء".

 

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