أغانى صيف 2021 «يوتيوب» مبيكدبش

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جاء صيف 2021 حافلاً فى المجال الموسيقى والغنائى، إذ شهد إطلاق العديد من الأغانى الناجحة التى لاقت رواجاً كبيراً بين الجماهير فى العالم العربى وعودة لعدد من المطربين الكبار المصريين والعرب إلى الساحة بعد غياب، ووجد العديد من المطربين الوقت الكافى لتسجيل أغان وأعمال جديدة مع عودة الحفلات الموسيقيّة فى الشهور الأخيرة مع انحسار فيروس كورونا، والتى قد تتراجع مرة أخرى مع الموجة الرابعة للفيروس.

وعلى مدى أسابيع طويلة وتحديدا منذ يونيو الماضى، شهد موسم صيف 2021 تواجد النجوم العرب بأغنياتهم التى حققت ملايين المشاهدات والاستماع عبر «يوتيوب»، كما حققت انتشارا فى مصر رغم عدم تقديمها باللهجة المصرية، وفى مقدمتها أغنيتا «ممكن»لـ «بلقيس»وسيف ونبيل، و«البنت القوية»لـوائل كفورى، الذى كان قاسما مشتركا فى تحقيق نسب استماع كبيرة خلال موسم الصيف بأكثر من أغنية.

كما شهد هذا الموسم تعاونا لافتا بين أشهر نجوم الوطن العربى أو ثنائيات تتعاون لأول مرة ودخول الممثلات ساحة الأغانى مثل سمية الخشاب التى شاركت عمر كمال ديو «أوعدك»، وياسمين رئيس التى غنت لأول مرة مع حسن شاكوش فى أغنية «حبيبتى»، كما ظهر أكرم حسنى وهيفاء وهبى فى ديو «لو كنت».

واستمر تواجد المهرجانات الشعبية واكتساحها للساحة الغنائية ونسب الاستماع، حتى لمطربين جدد وصغار السن.

ونستعرض فى هذا التقرير أعلى الأغانى استماعا ومشاهدة على «يوتيوب» فى موسم صيف 2021، وفقا لما تم طرحه منذ نهاية مايو الماضى وحتى سبتمبر الجارى، والتى تجاوزت 5 ملايين مشاهدة فأكثر.

أغنية الدنيا بترقص للفنان عمرو دياب

■ 91 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «حبيبتى»، لمطرب المهرجانات حسن شاكوش والفنانة ياسمين رئيس، منذ طرحها قبل 14 أسبوعا، وانتشرت الأغنية، وخلت من الكلمات غير اللائقة على عكس أغنية «شاكوش»السابقة «بنت الجيران»، التى تعرض خلالها لانتقادات لاستخدامه كلمات غير لائقة مثل «خمور وحشيش»، لكن «حبيبتى افتحى شباكك»اعتمدت على غزل من شاب لحبيبته - فى أول ظهور للفنانة ياسمين رئيس بهذه النوعية من الأغانى- يطالبها فيها بأن تفتح شباكها ليراها ويتحدث إليها.

■ 61 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «البنت القوية»للمطرب اللبنانى وائل كفورى، منذ طرحها قبل 8 أسابيع، وحققت نجاحاً كبيرا، محتلة الترند عربيا، كما دخلت ترند دول أوروبية منها تركيا وألمانيا والسويد، الأغنية جمعت عوامل كثيرة سهلت وصولها للمستمع بشكل كبير، فقد استفادت من كليب الأغنية الذى ظهر خلاله وائل كفورى، بملابس صيفية مبهجة من حوض السباحة وأجواء التجمعات الصيفية فى حديقة بفيلا صورت فيها مشاهد الكليب، إلى جانب خفة الأغنية وبساطتها، وظهور «كفورى»بمظهر الجنتلمان ذى الشعر الرمادى، ليعود إلى الواجهة الغنائية، بعدما أثير من جدل حول انفصاله وادعاء طليقته ضربه لها فى أحد البرامج التليفزيونية، الأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر مصطفى، وحقق «كفورى»الرقم نفسه 61 مليون مشاهدة بأغنية «كلنا مننجر»، التى طرحها نهاية مايو الماضى.

■ 55 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «صعبة»للفنان تامر حسنى، خلال 8 أسابيع، من طرحها عبر قناته على «يوتيوب»، الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبدالرحمن شوقى، وامتازت بالإيقاعات المبهجة والكلمات الرومانسية التى اعتاد تامر تقديمها لجمهوره.

■ 43 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «حتة من قلبى»، للمطرب حسين الجسمى، منذ طرحها قبل 8 أسابيع، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ولم يطرح «الجسمى» فيديو كليب خاصًا بها، ولكنها حققت نجاحًا كبيرًا كأغنية سينجل، بسبب كلماتها الرومانسية الجديدة والخفيفة واعتماده على اللهجة المصرية، والمقدمة ضمن إيقاع غنائى مختلف، والذى يناسب الأجواء الصيفية المبهجة، لكن الأغنية لم تحقق ربع نجاح أغنيته فى صيف 2020 «بالبنط العريض».

■ 35 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «لو كنت»، للفنان أكرم حسنى وهيفاء وهبى، خلال 12 أسبوعا، وحملت الأغنية طابعا كوميديا كباقى أغانى أكرم حسنى الذى كتب ولحن الأغنية، ووزعها توما، وأخرجها حسام الحسينى، والأغنية عادت بها هيفاء وهبى جمهورها بعد غياب عامين منذ أغنية «تمللى ناجحة»، وجاءت مشاركة هيفاء لأكرم حسنى فى الأغنية التى تحمل إيقاع وكلمات مختلفين عما اعتاده جمهورها، إلى جانب طريقة التشويق قبل طرحها جعلها «ترند»، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

■ 26 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «الدنيا بترقص» للفنان عمرو دياب، منذ 8 أسابيع، وكانت الأغنية أولى أغانيه التى طرحها فى صيف 2021، وظهر الهضبة خلال الأغنية فى أجواء صيفية مبهجة، الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، وإخراج طارق العريان، وحقق عمرو دياب فى أغنيته «اتقل» 21 مليون مشاهدة خلال 8 أسابيع، وحققت أغنيته الثالثة لهذا الصيف «أحلى ونص» 15 مليون مشاهدة.

■ 25 مليون مشاهدة

سمية الخشاب وعمر كمال - صورة أرشيفية

حققتها أغنية «ثابت» لمحمد رمضان، منذ طرحها قبل 12 أسبوعا، الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.

■ 21 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «قلبى بلاستيك»، للفنانة روبى، منذ طرحها قبل 12 أسبوعا، ضمن أغنيات ألبومها «حته تانية»، وتعاونت روبى مع الشاعر الغنائى والملحن محمد يحيى، كلمات الأغنية التى احتوت على بعض المقاطع الغريبة والجديدة على آذان الجمهور وإيقاعها المبهج ساهم فى نجاحها وانتشارها.

■ 20 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «زيها مين»، فى 5 أسابيع، الأغنية هى الأولى فى ألبوم محمد حماقى «يا فاتنى»، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع تميم، وجاءت ثانى أغانى ألبوم «حماقى» بعنوان «لو هتسيب» لتحقق 13 مليون مشاهدة خلال 4 أسابيع، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع احمد إبراهيم، كما حققت أغنيته الثالثة من الألبوم والتى حملت إيقاعا راقصا وباسم «تك» 6 ملايين مشادة خلال 4 أسابيع.

■ 15 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «على الله»، للفنان محمد رمضان، خلال 4 أسابيع، لتحقق انتشاراً واسعاً فى الوطن العربى، معتمدا على الاستايل الخاص به من الملابس، والرقصات الاستعراضية، والموديلز الأجانب، والنظارات الباهظة الثمن.

■ 13 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «أوعدك» لمغنى المهرجانات الشعبية عمر كمال خلال 12 أسبوعا من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب والفنانة سمية الخشاب التى شاركته الغناء لأول مرة، بعد نجاحها فى شخصية «حلاوتهم» فى مسلسل «موسى» الرمضانى مع محمد رمضان وتلقيبها بقلب «ملبن مصر»، وهو اللقب الذى تغنت به فى الأغنية أيضا.

■ 11.2 مليون مشاهدة

الفنانة ياسمين رئيس والمطرب حسن شاكوش

حققتها أغنية «يا سبايسى» للمطربين سيف مجدى وعمر الكروان من ألبوم سلطان الشن 2021، ورغم انتمائها لنوعية المهرجانات الشعبية وكذلك صناعها، كان لها انتشار كبير عبر «يوتيوب».

■ 10 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «سلامات» للفنانة نانسى عجرم، خلال 7 أسابيع، كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى، وشهد هذا الكليب اختلافاً على عكس الأغنيات التى صورتها نانسى عجرم من ألبوم «Nancy10» وظهرت فيها بمفردها، وظهرت فى هذه الأغنية مع ممثلتين هما رنا محفوظ وماريا تنورى، وحقق نجاحاً بسبب ظهورها وهى ترقص فى الفيديو كليب رقصاتها الشهيرة التى قدمتها فى أغنيات مصورة سابقة، كما ظهر شعرها قصيرا باللون البنى فى لوك جديد على عكس الأغنيات المصورة التى ظهرت فيها بشعر طويل بدرجات اللون الأصفر.

■ 8.5 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «دبلوماسى» للمطربة «بلقيس»، خلال 4 أسابيع على قناتها الرسمية بـ «يوتيوب» لتتواجد بأغنية ثانية على المستمع المصرى، خلاف أغنيتها «ممكن» التى طرحتها مع المطرب سيف نبيل بداية مايو الماضى، التى تجاوزت 92.5 مليون مشاهدة خلال 16 أسبوعا، وساهم فى نجاحها، كونه أول كليب لـ«بلقيس» بعد ما أثير حول قضايا الطلاق والخلع مع زوجها، وجمعتها عدة مشاهد رومانسية بـ«سيف نبيل»، الأغنية من كلمات سيف الفارس وألحان سيف نبيل، وطرحت فى مايو الماضى.

■ 5.6 ملايين مشاهدة

حققتها أغنية «برضه بتوحشنى» للمطربين أنغام ووائل كفورى، فى 8 أسابيع، منذ طرحها عبر قناة تركى آل الشيخ على يوتيوب، الأغنية كلمات تركى آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى فى أول «ديو» يقدمه المطربان، وتغنيا خلاله باللهجة المصرية ليحققا نجاحا رومانسيا كبيرا.

■ 5.9 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «كل الناس» للفنان حسن أبوالروس وفرقة الصواريخ خلال 4 أسابيع، والتى امتازت بكلماتها الغريبة والعفوية لتحقق انتشارا كبيرا خاصة فى المدن الساحلية خلال إجازة الصيف.

■ 21 5.2 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «مون شيرى»، للمطربة سميرة سعيد، فى 8 أسابيع، فى مغامرة، كعادة سميرة التى لا تتوقف عن التجربة ومحاولة تقديم التجارب الغنائية المختلفة التى تعتمد على الإبهار البصرى أيضا فى تصويرها، ومزجت سميرة سعيد بين 3 لغات العربية والفرنسية والإنجليزية فى كلماتها، التى كتبها محمد القاياتى، ألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، والفيديو إخراج نضال هانى.

■ 5.3 مليون مشاهدة

حققتها أغنية «ارقص» للمطربة نوال الزغبى، خلال 7 أسابيع، وظهرت نوال خلالها بأكثر من إطلالة جذابة، إذ ارتدت فى أولى إطلالاتها فستانا أسود قصيرا والثانية فستانا أحمر لامعا طويلا والثالثة فستانا أخضر لامعا والرابعة فستانا أسود طويلا، والكليب حمل طابعا مختلفا وتم تصويره فى منزل مهجور، كليب «ارقص» من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد.

هذا المحتوى ينشر بالتنسيق مع مركز «المصرى اليوم» للتدريب