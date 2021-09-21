«زي النهارده».. وفاة الشاعر الاسكتلندي والتر سكوت 21 سبتمبر 1832

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والتر سكوت روائى وكاتب مسرحى وشاعر اسكتلندى، لا تزال أعماله تقرأ في العصر الحالى في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وهو واحد من أهم مبدعى الرواية التاريخية في الأدب الإنجليزى في القرنين الفائتين، وهو أيضا مؤرخ وكاتب سيرة وأحد أهم أدباء الحركة الإبداعية (الرومانسية) بأوروبا اهتم بالبحث في شؤون الآثار والتراث وشغف منذ طفولته بالقصص والتراث الشفهى، كما أبدى ولعا بالقصائد الغنائية التي تتحدث عن أعمال بطولية وأساطير شعبية أسكتلندية. وهو مولود في 15 أغسطس 1771 في أدنبره بأسكتلندا وفى طفولته أصابه الشلل وأفقده المقدرة على استعمال رجله اليمنى وأرسله والداه لمنزل جده فكان يقضى معظم أوقاته بين أحضان الطبيعة، فنمت مقدرته الجسدية وتغلب على عاهته وفى سن الثانية عشرة بدأ في دراسة الكلاسيكيات بجامعة أدنبرة وأتم دراسة المحاماة وقسم وقته بين مهنته وبين الأدب، ثم تزوج من فتاة فرنسية تدعى شارلوت شاربنتيه وبدأ ينشر أول أعماله الشعرية. وفى 1814 وضع روايته الأولى ويفرلى واتبعها بعدد من الكتب منها (روب روى) و(جاى مانرينج)وفى 1820كتب أشهر رواياته التاريخية «إيفانهو» فحققت له شهرة واسعة ثم حاز لقب «أبوالرواية الحديثة» ومنح لقب سير. ومن رواياته الأخرى «سيدة البحيرة» و«سيد الجزر»و«ويڤرلى»و«القرصان» و«كوينتن دوروارد»كان سكوت يشرف على شؤون أرض يملكها لكن نفقات أملاكه الواسعة كانت كثيرة وفى 1826 انهارت دار نشر يملك حصة كبيرة من أسهمها وأصيب بالإفلاس وعمل بقية حياته محاولاأن يفى بديونه الكثيرة فأنتج في سنتين ستة كتب بينها كتاب حياة نابليون(كتاب)فى تسعة أجزاء، لكن المجهود المضنى الذي بذله فاق طاقته وساءت صحته وتوفى «زى النهارده» في 21 سبتمبر 1832.