جمعية التمريض تتوعد بمقاضاة كاتبة صحفية

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أكدت الجمعية السعودية للتمريض أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حق كاتبة صحفية نشرت عددا من التغريدات اعتبرتها مسيئة لمهنة التمريض ومنسوبيها عامة، والتمريض السعودي خاصة، مؤكدة حرصها التام على حماية الممرضين من أي اعتداء جسدي أو لفظي، أو إساءة أو استنقاص، نظرًا لما تُشكِّله هذه المهنة من دور محوري في منظومة الرعاية الصحية.

وشدَّدت الجمعية في بيان على أن الأنظمة والقوانين في السعودية ومنشآتها الصحية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من الجهات الحكومية والخاصة، تكفل حفظ حقوق المرضى التي تُعتبر أولوية قصوى لدى جميع الكوادر التمريضية المسؤولة، بتقديم الرعاية اللازمة لهم دون أي تمييز في الجنس أو العرق أو الديانة، التي تمليها مجموعة القيم العليا لأخلاقيات مهنة التمريض.