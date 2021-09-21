صور فريال أشرف وياسمين مصطفى وأحمد الجندي تزين كتاب الإنجليزي لـ3 ثانوي

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نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صورة غلاف كتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب الوزير طارق شوقي: «سألنا الكثيرون عن هذا الغلاف لكتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب الحكومة لهذا العام، وكذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف».

وأوضح شوقي أن الكتاب يحتوي على الشخصيات الآتية من اليمين إلى اليسار:

1- الفتاة الأولى هي ياسمين مصطفى، من دمياط، وعرفها شوقي بأنها نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وحاصلة على المركز الأول في العالم في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة من بين 1700 مشترك من 87 دولة.

2- الفتاة الثانية هي فريال أشرف مرتدية الزي الأبيض وهي أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021.

3- أحمد الجندي وهو صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2021.

4- الأديب البريطاني الشهير شارلز ديكينز.