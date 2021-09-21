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عاجل | بيت خبرة للإعانات الاجتماعية في

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عاجل | بيت خبرة للإعانات الاجتماعية في السعودية عاجل | بيت خبرة للإعانات الاجتماعية في
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع الخدمات الاستشارية لتأسيس مكتب لإدارة مشاريع منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.

وتهدف المملكة إلى دعم المواطنين في مختلف مراحل حياتهم لضمان حياة كريمة، إذ تعود إمكانية تحقيق هذه الجهود إلى تكامل أنظمة الرعاية الاجتماعية، ومن خدماتها توفير رعاية الأيتام ورعاية الأحداث ورعاية المسنين. وتتولى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برامج الدعم والتمويل الوقائي للباحثين عن عمل، والتمويل الاجتماعي، وتمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعانة زواج للأيتام، والتمويل الاجتماعي والأسري، وبرامج الدعم السكني، وبرامج الدعم في جائحة كورونا، وخدمات التقاعد والتأمينات الاجتماعي وخدمات حماية الأسرة.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية

الأرامل

المطلقات

الأشخاص ذوو الإعاقة

المسنون

الأيتام

مجهولو النسب

المتعطلون عن العمل

الفقراء والمحتاجون

المتأثرون بالكوارث والجوائح

برامج الدعم والتمويل الاجتماعي

الإعانات الاجتماعية

تُصرف الإعانات الاجتماعية المالية لإعانة الأسر القائمة على رعاية فرد أو أكثر من المعاقين أو الأيتام أو من في حكمهم ممن أوكلت رعايتهم إلى وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية، وهم:

أسر المعاقين

الأسر الحاضنة للأيتام

انتهاء فترة الكفالة

الزواج

توفير كراسي المعاقين وتجهيز سياراتهم

مستحقو المعاش الضماني

الأيتام

من بلغ سن الشيخوخة (60 عامًا) فأكثر

العاجزون عن العمل عجزًا دائمًا

العاجزون عن العمل عجزًا مؤقتًا

المرأة التي لا عائل لها

الأسرة غير المعالة


الوطن السعودية

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