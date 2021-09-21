أخبار عاجلة

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 -
يوم مفتوح لطالبات «سان شارل بورميه» للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور) -
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور) -
عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حكومة "معا للإنقاذ" تنال ثقة البرلمان اللبناني

Print

 

وقد حصلت حكومة "معاً للإنقاذ" المؤلفة من 24 وزيراً على ثقة 85 من النواب الحاضرين، فيما رفض 15 من النواب إعطاءها الثقة.

© Sputnik . Abdul Kader Albay

وقد أعطى نواب أحزاب "التيار الوطني الحر" "تيار المستقبل" "حركة أمل" و "حزب الله" و"الحزب الإشتراكي" و"تيار المردة" و"اللقاء التشاوري" الثقة للحكومة.

وحجب الثقة عن نواب حزب "القوات اللبنانية" وعدداً من النواب المستقلين.

وخلال الجلسة أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل منح كتلته النيابية الثقة لحكومة نجيب ميقاتي.

وقال: "سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمل المسؤولية وعدم الهروب منها ولأننا نريد أن نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه". لافتاً إلى أن نواباً قاموا بتحويل أموالهم إلى الخارج الأمر الذي دفع بنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى مقاطعته رافضاً هذا الكلام وطالباً منه أن يسمي النواب.

من جهتها قالت النائب رولا الطبش عضو كتلة "المستقبل النيابية":"نعم ثقة، بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري، وعن السير الذاتية لأعضاء الحكومة، وعن احتمالات التعطيل والتفخيخ، وعن الوجوه والوعود، ثقة لأن البلد لم يعد يحتمل".

النائب أسامة سعد، أعلن أنه لن يعطي الثقة للحكومة، لافتاً إلى أن "الحكومة ترفع الدعم من دون بدائل ويتحمل الناس المزيد من الخسائر، فقد خسروا الكثير دون رفة جفن من بيانكم الوزاري، البطاقة التمويلية لا تعوض الخسائر، والأملاك العامة هي أموال الشعب وملك الأجيال القادمة".

وفي مداخلته خلال جلسة الثقة أعلن النائب جهاد الصمد أنه "لن يمنح الثقة للحكومة، لأن الحكومة الحالية هي حكومة محاصصة أو حكومة وزراء مرتكبين أو مجهولين".

وسأل: كيف أمنح الثقة لحكومة وزير داخليتها لديه ملفات داخلية أمام التفتيش القضائي وهو شريك في فضيحة "الايدن باي"، وكيف أمنح الثقة لحكومة شرط التوزير فيها إما أن توافق او تنافق او عليك ان تفارق".

وافتتح ​ مجلس النواب​ اللبناني جلستين في قصر الأونيسكو، لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

>>يمكنكم متابعة المزيد من أخبار لبنان مع سبوتنيك.

حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تفاصيل توجيه الحكومة بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

تفاصيل توجيه الحكومة بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة الأردنية : استمرار تعافي الايرادات واستقرار الدين

الحكومة الأردنية : استمرار تعافي الايرادات واستقرار الدين