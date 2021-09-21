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وائل جمعة: منتخب يواجه صعوبة بسبب

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وائل جمعة: منتخب مصر يواجه صعوبة بسبب الزمالك وائل جمعة: منتخب يواجه صعوبة بسبب

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تحدث وائل جمعة، مدير منتخب ، عن الاستعداد لمباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: «إحنا مش بعيد عن الشارع وعارفين الناس نفسها في إيه».

وتابع: «نتمنى نكون قد الطموحات، إن شاء الله نقدر نرجع لصدارة المجموعة، ونسعى إننا نرجع تاني للفوز بأمم أفريقيا».

وأضاف: «قدامنا أقل من 20 يوم وفي مباراة مصيرية، هنساعد كيروش إنه يكون داخل مباراتي ليبيا عارف كل حاجة».

وواصل جمعة: «لدينا صعوبة بسبب إن مش هيلعب قبل المعسكر، قوام منتخب مصر يملك لاعبين من نادي الزمالك ولكن الجهاز لن يشاهدهم قبل المعسكر، عكس الأهلي مثلا عنده مباراتين في السوبر والكأس».

المصرى اليوم

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