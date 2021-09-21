أخبار عاجلة

لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو -
الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء -
حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021 -
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية -
«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم -
مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -
مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 -
يوم مفتوح لطالبات «سان شارل بورميه» للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور) -
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور) -
عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وائل جمعة يكشف الموقف النهائي لمصطفى محمد مع

Print
وائل جمعة يكشف الموقف النهائي لمصطفى محمد مع المنتخب وائل جمعة يكشف الموقف النهائي لمصطفى محمد مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث وائل جمعة مدير منتخب عن موقف مصطفى محمد مهاجم المعار لصفوف جالطة سراي التركي.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية «الجميع رأى الخطأ الصادر من مصطفى محمد ولكن الجهاز الفني الحالي لم يكن موجودًا وقتها».

وتابع خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد «لن أسمح بحدوث أي خطأ مثل هذا في وجودي كجهاز فني للمنتخب».

وواصل «لا تستطيع اتخاذ قرار مع لاعب بشأن واقعة لا تعلم تفاصيلها ومن كان المقصود من فعله، الجميع توقع ما حدث ومن المقصود ولكن لم نرى أي شكوى مكتوبة أو أي تفاصيل وبناءً عليه لا يمكن معاقبته على واقعة لا نعلم تفاصيلها».

واختتم وائل جمعة تصريحاته «مصطفى محمد تم استدعاءه مثله مثل باقي اللاعبين وموقفه سيحدده المدير الفني فقط».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر)

السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر)