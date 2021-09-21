★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث وائل جمعة مدير منتخب مصر عن موقف مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لصفوف جالطة سراي التركي.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية «الجميع رأى الخطأ الصادر من مصطفى محمد ولكن الجهاز الفني الحالي لم يكن موجودًا وقتها».

وتابع خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد «لن أسمح بحدوث أي خطأ مثل هذا في وجودي كجهاز فني للمنتخب».

وواصل «لا تستطيع اتخاذ قرار مع لاعب بشأن واقعة لا تعلم تفاصيلها ومن كان المقصود من فعله، الجميع توقع ما حدث ومن المقصود ولكن لم نرى أي شكوى مكتوبة أو أي تفاصيل وبناءً عليه لا يمكن معاقبته على واقعة لا نعلم تفاصيلها».

واختتم وائل جمعة تصريحاته «مصطفى محمد تم استدعاءه مثله مثل باقي اللاعبين وموقفه سيحدده المدير الفني فقط».