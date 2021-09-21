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تردد خلال الساعات الماضية القليلة، تكليف مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، لمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للوقوف على صحة عقوبة خصم نقاط من الزمالك خلال موسم 2020 – 2021.

ونفى نائب شركة الأهلي، خلال تصريحاته الصحيفة، تكليفه من قبل النادي الأهلي بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للتأكد من وجود عقوبة بخصم نقاط من الزمالك. وقال فهمي، الذي ترأس إدارة المسابقات في فيفا حتى عام 2017، لم يحدث وأن كلفني الأهلي بمخاطبة فيفا للتأكد من حقيقة خصم نقاط من الزمالك«. وأكد أنه أندهش من تداول هذا الحديث، حيث أنه لم يحدث من قريب أو من بعيد.

وأشار إلى نهاية علاقته بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقال: انتهت منذ عام 2017 ولم أتواصل معه حول أي أمر، وبالذات تلك المسألة التي تخص الدوري المصري وموقف الزمالك.