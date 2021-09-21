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قال الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد محمود لاعب الأهلي يواصل العمل والتدرب بصفة مستمرة من أجل استعادة مستواه الفني ولياقته البدنية قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

وأضاف شوبير، أن صاحب الـ23 عاما رفض الكثير من العروض القوية مفضلًا البقاء داخل جدران القلعة الحمراء حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد أن إدارة الأهلي أبلغت محمد محمود بالموافقة على رغبته وتوجيه الدعم للاعب من أجل استعادة مستواه.

وانتقل شوبير للحديث عن ملف المحترف النيجيري جونيور أجايي الذي وصفه بالأزمة بسبب غموض مستقبله في ظل وجود القائمة الحالية مع امتلاكه العديد من العروض المحلية التي ليس من بينها الزمالك.

واختتم شوبير بالتأكيد على أن جونيور أجايي قدم الكثير للنادي الأهلي خلال المواسم الماضية.