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جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب قطع غيار السيارات ومستلزمات طبية

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جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب قطع غيار السيارات ومستلزمات طبية جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب قطع غيار السيارات ومستلزمات طبية

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أحبطت جمارك السلوم محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في سيارة بها أثاث منزلي وجراكن وملابس مصدرة إلى ليبيا، وبتفتيش السيارة ومطابقة المشمول تبين وجود 29 كرتونة بداخلها سائل شفاف، بها قربة من لدائن مدون عليها مستلزمات طبية أجنبية الصنع و1707 طرود قطع غيار مختلفة الأنواع والمنشأ.

وأضافت أن إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 290 ألفا و 476 جنيها، مشيرة إلى أن خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط وتحريز المضبوطات.

المصرى اليوم

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