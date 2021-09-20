الحوثي خدع المعدمين بالتسجيل مقابل العفو

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بينما نفذت ميليشيات الحوثي حكم الإعدام في 9 أبرياء، علمت «الوطن» من مصادر خاصة ومطلعة على تفاصيل دقيقة حول مجريات التحقيقات الحوثية معهم كيفية القبض عليهم، وطرق التعذيب الذي تمت ممارستها معهم، سواء الجسدية أو النفسية، وكيفية إجبارهم على الإدلاء والاعتراف بما يريدونه ويخططون له.

وقال أحد المصادر إن المتهمين التسعة تم القبض عليهم بمواقع مختلفة، والبعض منهم لم يكن في «الحديدة» لحظة اغتيال رئيس مجلسهم السياسي، صالح الصماد، ولم تكن لديه معرفة حتى بمقتله، لذا استغل الحوثيون تلفيق القضية لهم، زورا وبهتانا، في تصفية حساباتهم مع المتهمين.

تعذيب جسدي ونفسي

أوضح المصدر أن الحوثيين استخدموا أساليب أجبرت البعض منهم على الاعتراف بأشياء لم يعملوها فقط من أجل التخلص من التعذيب، ومواجهة الموت، بدءا بمنعهم من التواصل مع أقاربهم وأسرهم، أو السماح لهم بإشعارهم بأماكن وجودهم، وبعد ذلك بدأت مراحل التعذيب الجسدي والنفسي، التي تلخصت بالآتي: الحرمان من النوم لأكثر من أسبوع، ومنح فرصة النوم من نصف ساعة إلى ساعة، ثم إفاقة المتهمين، وبدء التحقيق معهم، مع كلبشتهم بطريقة عكسية للخلف.

كما يتم غسلهم بالماء البارد في فترات متفاوتة، ووضع أسلاك كهربائية على ألسنة المتهمين وصعقهم بها، وتعليقهم من رقابهم في سقف السجن مع رفع أيديهم إلى الأعلى.

وهناك جانب آخر من التحقيق يعتبر «الأخطر»، ويعرف بـ«تحقيق الحصان»، حيث يتم إجبار المتهم على الوقوف يوما كاملا على رجل واحدة، وبعدها يتم وضعه في دلو ماء بارد، ومن ثم وضعه على حديدة، تسمى «الحصان»، تفترق عليها رجلاه حتى تتقطع أعصاب الأفخاذ، وبعدها تتم كلبشته من الخلف بغطاء، ويضعون بين اليدين ثقلا، حتى ينكسر العمود الفقري.

التهديد والموت

أكد المصدر أنه رافق هذه التحقيقات الإجرامية تهديد المتهمين بأبنائهم وأقاربهم وأعراضهم، وهتك أعراضهم، وإهانة أبنائهم ونسائهم، مما جعل أحد المتهمين يفضل الموت، حفاظا على عرضه وأهله.

وأضاف أن الحوثيين كتبوا ما يرغبون في تلفيقه بالمتهمين، ومن ثم الدخول على كل متهم بمفرده، وإبلاغه بإخلاء سبيله، والسماح بمقابلة أسرته، والاتصال بهم فورا شريطة تسجيل مقطع فيديو، يتم فيه الاعتراف بكل الإملاءات التي دونها الحوثيون. وقد سجل البعض منهم هذه المقاطع، بينما البقية رفضوا كل عروض الحوثيين، لمعرفتهم التامة بخبث الحوثيين، وكذبهم وتدليسهم.

مراحل التعذيب الجسدي والنفسي التي طبقت على المتهمين:

الحرمان من النوم لأكثر من أسبوع

يسمح بالنوم من نصف ساعة إلى ساعة، ثم إفاقة المتهمين وبدء التحقيق معهم

تتم كلبشتهم بطريقة عكسية للخلف

غسلهم بالماء البارد في فترات متفاوتة

وضع أسلاك كهربائية على ألسنة المتهمين وصعقهم بها

تعليقهم من رقابهم في سقف السجن مع رفع أيديهم إلى الأعلى

تطبيق «تحقيق الحصان» عليهم

تحقيق الحصان

يتم إجبار المتهم على الوقوف يوما كاملا على رجل واحدة، وبعدها يتم وضعه في دلو به ماء بارد، ومن ثم وضعه على حديدة، تسمى «الحصان»، تفترق عليها رجلاه، حتى تتقطع أعصاب الأفخاذ، وبعدها تتم كلبشته من الخلف بغطاء، ويضعون بين اليدين ثقلا، حتى ينكسر العمود الفقري.