142 فقدوا في الصحراء خلال عام

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أكد مصدر بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ أن عدد المفقودين خلال العام المنصرم 1442 حسب إحصائية الفريق بلغ 142 مفقودًا توزعوا على معظم مناطق المملكة، توفي منهم 28 بينما تم إنقاذ 100 فيما لا توجد أي معلومات عن 14 مفقودًا لم يعثر عليهم. وبلغ إجمالي البلاغات عن المركبات العالقة 13254 بلاغًا توزعت على معظم المناطق.

مياه وطعام

وأضاف المصدر بأن الفريق تسلح بالعديد من الإمكانيات حيث بلغ عدد المباشرين 24976 شخصًا فيما بلغ عدد متسلقي الجبال 767 و177 طائرة تصوير و81 طائرة شراعية و1150 ونش و2732 حبال سحب طويلة و270 جهاز ثريا و3772 سيارة دفع رباعي، بينما بلغ عدد تقفي الأثر 1118 و182مدربًا.

وتوجه المصدر لجميع سالكي الطرق البرية والصحراوية والجبلية وأودية السيول بأن يتوخوا الحذر قدر الإمكان وأن يقوموا بتجهيز أنفسهم بأكبر عدد من الإمكانيات التي تساعدهم في حالة تعرضوا للمخاطر وعلقت سياراتهم في أماكن خالية أو بين الرمال وانقطع بهم الاتصال وعليهم بأن يؤمنوا أنفسهم قدر الإمكان بالمياه والطعام وأن يكون لديهم جهاز ثريا وبوصلة وخارطة للطريق.

نصائح للبقاء

ووجه الفريق النصح للمسافرين بالدروب المختلفة إبلاغ ذويهم بالمكان الذي سيتجهون إليه لتحديد مكانهم في حال انقطع الاتصال بهم وعليهم بأن يرافقوا خبير بالأماكن الصحراوية والجبلية، كذلك فإن كل من تاه بالصحراء وعلق عليه أن يتجنب المشي طويلًا على الأقدام وإن اضطر لذلك فليمشي خلال فترة الليل لتجنب الشمس وحرارتها وحرارة الرمال الحارقة وأن يحاول إيجاد أي مكان أو أي شجرة يستظل تحتها ومحاولة البقاء بالسيارة وإشعال النار بالليل وعدم إنهاك نفسه قدر الإمكان حتى قدوم فرق الإنقاذ إليه.

إجمالي المفقودين

142

متوفيا 28

مفقودًا لم يعثر عليهم 14

عثر عليهم بصحة جيدة 100

المفقودون حسب المناطق

الشرقية 14

الرياض 42

القصيم 16

حائل 33

الحدود الشمالية 11

الجوف 4

تبوك 11

المدينة المنورة 3

مكة المكرمة 6

عسير 1

نجران 1

القصيم 16

بلاغات السيارات المحتجزة في المناطق

الرياض 7395

الشرقية 1335

حائل 637

مكة 316

عسير 38

نجران 251

القصيم 2098

الجوف 20

تبوك 718

الحدود الشمالية 129

أكثر عدد بلاغات في يوم واحد 209

إجمالي المسافات المقطوعة للمباشرين 1.7 مليون كم

إجمالي عدد المباشرين 24976

عدد السيارات التي تم تحريرها 24.9 ألف سيارة

أبعد مسافة تمت مباشرتها 563 كم

متوسط عدد البلاغات في اليوم 37

المفقودون

1439

26

1440

125

1441

256

1442

142

العالقون

1439

823

1440

5995

1441

12742

1442

13254