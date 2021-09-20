142 فقدوا في الصحراء خلال عام

مياه وطعام
وأضاف المصدر بأن الفريق تسلح بالعديد من الإمكانيات حيث بلغ عدد المباشرين 24976 شخصًا فيما بلغ عدد متسلقي الجبال 767 و177 طائرة تصوير و81 طائرة شراعية و1150 ونش و2732 حبال سحب طويلة و270 جهاز ثريا و3772 سيارة دفع رباعي، بينما بلغ عدد تقفي الأثر 1118 و182مدربًا.
وتوجه المصدر لجميع سالكي الطرق البرية والصحراوية والجبلية وأودية السيول بأن يتوخوا الحذر قدر الإمكان وأن يقوموا بتجهيز أنفسهم بأكبر عدد من الإمكانيات التي تساعدهم في حالة تعرضوا للمخاطر وعلقت سياراتهم في أماكن خالية أو بين الرمال وانقطع بهم الاتصال وعليهم بأن يؤمنوا أنفسهم قدر الإمكان بالمياه والطعام وأن يكون لديهم جهاز ثريا وبوصلة وخارطة للطريق.
نصائح للبقاء
ووجه الفريق النصح للمسافرين بالدروب المختلفة إبلاغ ذويهم بالمكان الذي سيتجهون إليه لتحديد مكانهم في حال انقطع الاتصال بهم وعليهم بأن يرافقوا خبير بالأماكن الصحراوية والجبلية، كذلك فإن كل من تاه بالصحراء وعلق عليه أن يتجنب المشي طويلًا على الأقدام وإن اضطر لذلك فليمشي خلال فترة الليل لتجنب الشمس وحرارتها وحرارة الرمال الحارقة وأن يحاول إيجاد أي مكان أو أي شجرة يستظل تحتها ومحاولة البقاء بالسيارة وإشعال النار بالليل وعدم إنهاك نفسه قدر الإمكان حتى قدوم فرق الإنقاذ إليه.
إجمالي المفقودين
142
متوفيا 28
مفقودًا لم يعثر عليهم 14
عثر عليهم بصحة جيدة 100
المفقودون حسب المناطق
الشرقية 14
الرياض 42
القصيم 16
حائل 33
الحدود الشمالية 11
الجوف 4
تبوك 11
المدينة المنورة 3
مكة المكرمة 6
عسير 1
نجران 1
القصيم 16
بلاغات السيارات المحتجزة في المناطق
الرياض 7395
الشرقية 1335
حائل 637
مكة 316
عسير 38
نجران 251
القصيم 2098
الجوف 20
تبوك 718
الحدود الشمالية 129
أكثر عدد بلاغات في يوم واحد 209
إجمالي المسافات المقطوعة للمباشرين 1.7 مليون كم
إجمالي عدد المباشرين 24976
عدد السيارات التي تم تحريرها 24.9 ألف سيارة
أبعد مسافة تمت مباشرتها 563 كم
متوسط عدد البلاغات في اليوم 37
المفقودون
1439
26
1440
125
1441
256
1442
142
العالقون
1439
823
1440
5995
1441
12742
1442
13254