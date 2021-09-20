اتفاق ينهي أزمة سوق التمور

★ ★ ★ ★ ★

بينت أمانة منطقة المدينة المنورة أن سوق التمور الواقع جوار حديقة الملك فهد، طرح للمستثمرين عبر منصة «فرص»، حيث تم توقيع العقد مع المستثمر الحالي نهاية شهر ذي الحجة، وأشارت إلى أن موقع سوق التمور هو أحد الأصول المملوكة لأمانة المنطقة ويخضع لأنظمة التأجير وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولائحة التصرف بالعقارات البلدية.

تنظيم السوق

يأتي ذلك عقب توصل الدلالين والفلاحين في السوق مع المستثمر الحالي على عدد من البنود تمثلت في دفع الإيجار واستخدام كراتين خاصة مطبوع عليها اسم تمور المدينة المنورة وعرض التمور بصورة جيدة على أرفف «طبليات» مقابل تنظيم السوق وعملية الدخول والخروج والتسويق من قبل المستثمر طيلة فترة العقد.

وكان المستفيدون من السوق اشتكوا من فرض بعض القرارات كمنع دخول عدد من صناديق التمور التي لا تحوي مسمى تمور المدينة واتباع تعليمات فرضت عليهم، على حد قولهم.

المنافسة العادلة

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ«الوطن» أنها قامت بطرح فرصة استثمارية مؤقتة لتنظيم مهرجان التمور وتأجير الموقع المخصص لذلك في مقر سوق التمور الواقع بجوار حديقة الملك فهد المركزية، وذلك عبر منصة فرص وإتاحة هذه الفرصة الاستثمارية أمام جميع المستثمرين بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة بين جميع المتقدمين لتنظيم هذه الفعالية وبالفعل تقدم المستثمر الحالي بطلبه عبر المنصة وجرى إبرام عقد استثماري وتسليمه الموقع بتاريخ 24 ذي الحجة الماضي، بالتزامن مع بداية فترة موسم التمور في المدينة المنورة للعام الحالي 2021، وتهدف الفرصة الاستثمارية إلى رفع جودة العمل في بيع وتداول التمور بالتنسيق مع جميع التجار والمنتجين والجهات ذات العلاقة.

وأشارت الأمانة إلى أن موقع سوق التمور هو أحد الأصول المملوكة لأمانة المنطقة ويخضع لأنظمة التأجير وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولائحة التصرف بالعقارات البلدية.