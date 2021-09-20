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توكلنا يرفع بلاغات أسعفني

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توكلنا يرفع بلاغات أسعفني توكلنا يرفع بلاغات أسعفني
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة 4799 بلاغاً إسعافياً عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية خلال شهر أغسطس المنصرم، بزيادة أكثر من 40 عن الشهر نفسه للعام الماضي.

ويعزا سبب الزيادة في البلاغات عن طريق أسعفني إلى إضافته لتطبيق توكلنا، وذلك في شهر يونيو 2021، حيث أصبحت البلاغات في ازدياد مضطرد من 1896 قبل الإضافة إلى 5117 في شهر يوليو بعد الإضافة.

ويتميز تطبيق أسعفني الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي للهواتف الذكية بإمكانية إنشاء بلاغ إسعافي ومتابعته مع إمكانية تحديد الموقع عن طريق الخرائط، وخاصية نداء استغاثة وشرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة ويدعم 9 لغات، كما يدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وكانت بداية إطلاق التطبيق في عام 2018.


الوطن السعودية

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