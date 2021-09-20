بحث لوائح المطوفين

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عقدت الإدارة العامة لشؤون التطويف بالمسجد الحرام لقاءً يتعلق باللائحة التنظيمية الداخلية للإدارة، وذلك عبر إقامة حلقة عمل بالتعاون مع وكالة التأهيل والتدريب.

وأوضح المدير العام للإدارة أحمد الدهاس أن الإدارة ناقشت مع منسوبيها اللوائح والمواد المطبقة عليهم والمطوفين بالبيت العتيق.

وناقش المجتمعون علاقة الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالجهات المساندة وذات العلاقة فيما يخدم ضيوف الرحمن بما يتعلق بشعيرتي الطواف والسعي، كما تطرقوا لمهام الإدارة وتنظيم الأعمال الإدارية والإشراف المباشر على المطوفين، وفق أسس واضحة المعالم بما يكفل تحقيق التنظيم وتحقق مخرجات ذات جودة عالية.