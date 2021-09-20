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نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير الطرق

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نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير الطرق

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عقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاثنين، اجتماعاً لمناقشة أعمال تطوير الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.

وناقش البشبيشي المقترحات التي تم إعدادها لتطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة، موجها بسرعة تنفيذ المقترحات تيسيرا على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام التي تشهده عدد من الميادين بالعاصمة.

ووجه البشبيشي ببدء أعمال التطوير بمراكز المدن، لتشمل أعمال التطوير بالعاصمة والمراكز، للتيسير على المواطنين.

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