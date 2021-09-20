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نجران.. "الشؤون الإسلامية" تقيم برنامج "عز وتمكين" بمناسبة اليوم الوطني الـ91

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لإبراز جهود الدولة المباركة والقيادة الرشيدة في الحفاظ على التوحيد والعقيدة الصافية

نجران..

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران البرنامج الدعوي "عز وتمكين" الذي يأتي متزامنًا مع أنشطة الفرع بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتوحيد ؛ وذلك لإبراز جهود هذه الدولة المباركة في الحفاظ على التوحيد والعقيدة الصافية. ويأتي البرنامج ضمن أعمال وبرامج الفرع الذي يواكب بها هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بنجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج ينطلق مساء الثلاثاء الرابع عشر من شهر صفر 1443 هجريًّا، ولمدة عشرة أيام متتالية، بمشاركة عدد من الدعاة الرسميين والمتعاونين في المنطقة، وذلك في عدد من جوامع ومساجد المنطقة؛ إذ يهدف لتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، والتحذير من الأفكار والأحزاب المتطرفة والمنحرفة، وبيان المنهج الوسطي المعتدل.

كما أبان أن الموضوعات شملت الحديث عن جهود السعودية في نصرة العقيدة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وأمن الوطن مسؤولية الجميع، ومقومات حب الوطن، والأسرة ودورها في تعزيز الأمن الفكري، وجهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وجهود السعودية في محاربة الأفكار الضالة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومكانة المملكة العربية السعودية دينيًّا في العالم الإسلامي، وأهمية اجتماع الكلمة.

وفي الختام شكر "العصيمي" وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته ومتابعته المستمرة لهذا البرنامج، وغيره من أنشطة الفرع، حتى يؤدي دوره المناط به على أكمل وجه بمشيئة الله تعالى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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