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داعية إسلامي: النبي أمر باحترام النمل رغم كونه حشرة

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داعية إسلامي: النبي أمر باحترام النمل رغم كونه حشرة داعية إسلامي: النبي أمر باحترام النمل رغم كونه حشرة

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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن النبي دخل حائطًا للأنصار فرأى جمل يبكي، فقال الرسول: «من صاحب هذا الجمل»، فقال رجل من الأنصار: «أنا يا رسول الله»، فقال الرسول: «ألا تتقي الله في بهيمتك، إن جملك يشتكي إلى أنك تجيعه وتتعبه».

وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، إن النبي مر على قرية النمل، فوجدها محروقة، فقال من أحرق هذه القرية، فقال الصحابة: «نحن يا رسول الله»، فقال الرسول: «لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب العالمين»، معقبًا: «النمل حشرة، والنبي أمر باحترامها وعدم حرقها».

وشدد على ضرورة احترام الخادم، لافتًا إلى أن سيدنا أنس رضي الله عنه خدم النبي 10 سنوات فلم يحتقره، وهذا واضح في قول أنس بن مالك: «خدمتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عشرَ سنينَ، فما قال لي أُفٍّ قطُّ، وما قال لي لشيٍء صنعتُه: لِمَ صنعتَه، ولا لشيٍء تركتُه: لِمَ تركتَه».

المصرى اليوم

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