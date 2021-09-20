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جوتيريش يدعو أمريكا والصين لتجنب الحرب الباردة

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جوتيريش يدعو أمريكا والصين لتجنب الحرب الباردة جوتيريش يدعو أمريكا والصين لتجنب الحرب الباردة
في تحذير من حرب باردة جديدة محتملة، دعا رئيس الأمم المتحدة الصين والولايات المتحدة إلى إصلاح علاقتهما قبل أن تمتد المشاكل بين الدولتين الكبيرتين وذات النفوذ العميق إلى أبعد من ذلك..

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وكالة أسوشيتد برس قبل الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لقادة العالم هذا الأسبوع - وقال إن القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم يجب أن تتعاونا بشأن المناخ، وأن تتفاوضا بقوة أكبر بشأن التجارة والتكنولوجيا حتى في ظل الانقسامات السياسية المستمرة حول حقوق الإنسان والاقتصاد والأمن عبر الإنترنت والسيادة في بحر الصين الجنوبي.

إعادة تأسيس

وقال جوتيريش: «نحن بحاجة إلى إعادة تأسيس علاقة وظيفية بين القوتين».

وقبل عامين، حذر جوتيريش قادة العالم من خطر انقسام العالم إلى قسمين، مع قيام الولايات المتحدة والصين بإنشاء قواعد داخلية، وعملات، وقواعد تجارية، ومالية منافسة «واستراتيجياتهم الجيوسياسية والعسكرية الصفرية».

وكرر هذا التحذير في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، مضيفًا أن الاستراتيجيتين الجيوسياسية والعسكرية المتنافستين ستشكلان «مخاطر» وتقسم العالم. وبالتالي، قال، يجب إصلاح العلاقة المتدهورة قريبًا.

الحرب العالمية

بدأت ما يسمى بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الكتلة الشرقية والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين فور انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتهت بتفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. لقد كان صدامًا بين دولتين مسلحتين نوويًا. القوى العظمى ذات الأيديولوجيات المتنافسة - الشيوعية والسلطوية من جهة، والرأسمالية والديمقراطية من جهة أخرى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الحرب الباردة الجديدة يمكن أن تكون أكثر خطورة لأن الكراهية السوفيتية للولايات المتحدة أوجدت قواعد واضحة، وكان كلا الجانبين على وعي بخطر التدمير النووي. وقال إن ذلك أنتج قنوات ومنتديات خلفية «لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة».

وقال إن الصفقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية حتى تتمكن من العمل دون أن يتم اكتشافها في آسيا «ما هي إلا قطعة صغيرة من لغز أكثر تعقيدًا..


الوطن السعودية

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