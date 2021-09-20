إقامة حفل تأبين لنقيب محاميي قنا الأسبق

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أقام محامي محافظة قنا، الاثنين، حفل تأبين للراحل النقيب فتحي صويني، نقيب المحامين الأسبق، وحضر حفل التأبين أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، وأعضاء مجلس النواب، والشيوخ، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ولفيف من محامين قنا.

حفل تأبين لنقيب المحامين الأسبق بقنا

وألقى عبدالمجيد هارون، عضو النقابة العامة كلمة أشار فيها أن حضورهم جميعًا أقل تقدير للراحل وأبناءه ومحبيه قائلا، «إنه من أسس مدرسة القوة الناعمة، وعلى عزم سيخلفونه على نفس دربه في الحياة»، ووجه كلمته بالشكر لجميع الحضور لتشريفهم حفل تأبين الراحل نقيب المحامين السابق ونقيب القلوب».

حفل تأبين لنقيب المحامين الأسبق بقنا

وفي كلمة للمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، «انه كان على علم به بأخلاقه وإنجازاته وخدمته لأهل قنا، يدافع عن حقوق نقابته، لا يقبل الجدال، أضاف علينا سيرة ذاتية نفتخر بها بجهده للقضايا العامة خاصة بقضايا الصعيد، فكل على معرفة بالراحل يعتبرهم الراحل أبناءه يرعاهم ويقدم له النصيحة». لافتا إلى انه تعلم منه السياسة لانها مدرسة سياسية

حفل تأبين لنقيب المحامين الأسبق بقنا

وأضاف سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين السابق أن مجيئهم اليوم للاعتذار للراحل عن تقصيرهم معه، وعدم تقديره طيلة فترة حياته على جهده المتفاني، فإنه من ضمن النخبة المشرفة التي لا تكل عن خدمة المجتمع، وأنه شخصية متكاملة من الناحية الإنسانية والمجتمعية يخدم بدون مقابل حبًا في أهله ومحبيه«.

حفل تأبين لنقيب المحامين الأسبق بقنا

وأشار محمد الجبلاوى عضو مجلس النواب قال انه أحد تلاميذ النقيب الراحل وتعلم المحاماة تحت رايته وأن ما وصل اليه اليوم يرجع له.

وعُرض خلال حفل التأبين فيلم تسجيلي عن حياة الراحل، وصوره وتاريخه، في نقابة المحامين وأفضاله وسط تأثر محبيه برحيله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

في ختام الحفل تقدم احمد فتحي صويني المحامي نجل النقيب الراحل وبدء حديثه بالشكر إلى جميع الحضور موضحا ان الراحل كان ابا لكل المحامين ولم يتردد لحظه في خدمه كل المحامين وكان نهرا للعطاء قابله المحامين بسيل من الحب الجارف.