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صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس «كورونا» في القطاع، إلى أنه تم إجراء 3695 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1300 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

وأضافت أنه تم تسجيل 358 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 156596 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 20319 حالة، وإجمالي المتعافين 134987 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1290 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 390 حالة، من بينها 244 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 381287 شخص.

المصرى اليوم

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