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الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، الاثنين، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى أنه تم تسجيل 16 وفاة و2103 إصابة جديدة بـ«كورونا».

ولفتت الكيلة، إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 221 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1،306,012 بينهم 587,112 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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